Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı
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Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı

29.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:47

Son seçim anketinde İYİ Parti, MHP ve HDP'yi geride bırakarak yüzde 13,5'lik kesimden destek aldı. İYİ Parti'nin oy oranındaki bu yükseliş MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yönelik "Dön evine, bitsin bu çile" şeklindeki davetini akıllara getirdi.

Erken seçim tartışmaları tam gaz devam ederken Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yapmış oldukları son araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

Kararsız seçmen dağıtıldığında ortaya çıkan son anket sonuçları şöyle;

- AK Parti: Yüzde 33.3

- CHP: Yüzde 26

- İYİ Parti: Yüzde 13,5

- HDP: Yüzde 10

- MHP: Yüzde 10

- Gelecek Partisi: Yüzde 2,5

- DEVA Partisi: Yüzde 2,8

- Saadet Partisi: Yüzde 0,63

- Diğer: Yüzde 0, 25

İYİ PARTİ'NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ankette Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Akşener'e yönelik "Evine dön" çağrısını yinelemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Yeniden çağrı yapıyorum. Evine dön. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Dön evine, bitsin bu çile."

Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı

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