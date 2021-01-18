Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar
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Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar

18.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:35
Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun saldırıya uğramasıyla ilgili gelen tepkiler için "Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar" dedi.

Çiçek, MHP'nin yayın organı Türkgün'deki "Bu muhalefetin aklı ve karakteriyle hukuk aranmaz!" başlıklı yazısında, saldırıyı ele alırken muhalefet liderlerini Selahattin Demirtaş'la ilgili çağrıları üzerinden hedef alıp "Bugün Selçuk Özdağ ve diğerleri üç yumruk yedi diye ortalığı ayağa kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan 846 kişinin azmettirici katilini hemen serbest bırakın demiyor mu?" diye yazdı.

Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek

"ALLAH BİZE KILIÇDAROĞLU'NUN YARGILANDIĞI GÜNLERİ GÖSTERİR İNŞALLAH"

Aynı söylemi "İki tokat, üç sopa yiyen için ortalığı ayağa kaldırıp, 846 kişinin katilini "serbest bırakın" demek bu kadar basit olmamalı… " diyerek devam ettiren Çiçek, yazısının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp CHP lideri için "CHP'yi terör örgütlerinin avukatı haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu'na hiçbir şey demiyorum. Allah bize onun terör örgütlerine yardım ve yataklık suçu yüzünden yargılandığı günleri gösterir inşallah diyorum sadece… Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihanetler peşinde koşmaktan ruh sağlığını da yitirdiğini düşünüyorum" dedi.

"'DEMİRTAŞ'I SERBEST BIRAKIN' DİYEN ŞEREF YOKSUNLUĞUNUZUN İZAHINI YAPIN"

"Saldırıya uğrayan herkese "geçmiş olsun" diyelim, yaşanan olayları hepimiz kınayalım" diyen Çiçek, "Ama 846 kişinin katili terörist Demirtaş için "Suçu nedir, niçin hapiste tutuyorsunuz, hemen serbest bırakın" diyen şeref ve haysiyet yoksunluğunuzun bize bir izahını yapın… Derhal yapın ki karşımızda nasıl bir ruh hastası muhalefet var, bunu anlayalım" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar

NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, cuma namazına gitmek için evinden çıkarken 5 kişinin sopalı ve silahlı saldırısına uğramıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özdağ, tedavisi sonrasında dün hastaneden taburcu edilmişti. Yine Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu da arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştı. Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtilmişti. Saldırganların arabayı Uğuroğlu'nun üzerine sürdüğü öğrenilmişti.

Yaşanan saldırılara tepkiler çığ gibi büyürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı arayarak "Geçmiş olsun" demiş ve saldırının detaylarını anlatmasını istemişti.

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