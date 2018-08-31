Bahçeli: "Milletimizi Pes Ettirmeye Güçleri de Takatleri de Yetmeyecektir"

- Etimesgut Belediyesi

Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali

41 eserin temel atma ve açılış töreni

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile 41 eserin temel atma ve açılış törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD uluslararası hukuka aykırı fiillerin, korsan ve karaborsa devlet mantığının odağı haline gelmiştir. Buna rağmen Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Erciyes'te motosiklet şovu, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir."