Bahçeli: "Milletimizi Pes Ettirmeye Güçleri de Takatleri de Yetmeyecektir"
- Etimesgut Belediyesi Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali 41 eserin temel atma ve açılış töreni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile 41...
- Etimesgut Belediyesi
Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali
41 eserin temel atma ve açılış töreni
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile 41 eserin temel atma ve açılış törenine katıldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD uluslararası hukuka aykırı fiillerin, korsan ve karaborsa devlet mantığının odağı haline gelmiştir. Buna rağmen Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Erciyes'te motosiklet şovu, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir."