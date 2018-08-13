Bahçeli'den İyi Parti'li Hayati Arkaz'a Davet

ANKARA(AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine yeniden seçilmeyen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ı partisine davet etti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, bir araya geldiği bazı gazetecilerin, Meclisteki yemin töreninin ardından kendisinin elini öpen Arkaz'ın İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda GİK dışında kalmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

"İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, Arkaz'ın GİK listesinin dışında bırakıldığını hatırlattı.

Bahçeli, "Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız." değerlendirmesinde bulundu.