Bahçeli'den İmamoğlu'nun Münih'e gitmesine tepki: Neyin lobi çalışmasını yapıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Münih'te düzenlenen güvenlik konferansına katılması ve burada "Türkiye'de demokrasinin ayağı sakattır ancak ölmemiştir" açıklaması yapması, tartışmaları da beraberinde getirdi.

"BİZİM BİLMEDİĞİMİZ SIR BİR GÖREVİ VARSA SÖYLESİN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında İmamoğlu'nun Münih ziyaretini eleştirdi. Bahçeli, "Milli Savunma Bakanımız katılmışken, belediye başkanının da Münih'e gitmesi dikkat çekmiştir. Belediyenin işleri bitti de sırayı Münih Güvenlik Konferansı mı aldı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hangi sıfatla Mühih'te yer alıyor? Neyin lobi çalışmasını yapıyor? Şayet bizim bilmediğimiz, sır gibi tuttuğu bir görevi varsa söylesin de bilelim" dedi.

"TÜRK MİLLETİNİN TAKDİRİNİ ŞİKAYET ETMESİ KİMLİKSİZLİKTİR"

İmamoğlu'nun Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiğini belirten Bahçeli "Türkiye'de demokrasinin sakatlandığını ancak ölmediğini ifade etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hiç utanmadan Türkiye'yi kötülemiş ve kötü göstermiştir. Bu köksüzlüktür, kimliksizliktir, skandaldır. Türk milletinin oyuyla seçilen bir belediye başkanının, milletin takdirinden şikayet etmesi kararmış zihniyetini ele vermiştir" ifadelerini kullandı.