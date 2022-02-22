Bahçeli'den grup toplantısında çok konuşulacak örnek: Elimde 6 var ama 9 olarak da görebilirsiniz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Münih ziyaretinden şarkıcı Tarkan'ın "Geççek" şarkısına kadar birçok konuya değinen Bahçeli'nin 6 ve 9 rakamlarıyla verdiği örnek de hayli dikkat çekti.

"6 RAKAMINA DİKKAT BUYURUNUZ"

Kürsünün arkasından çıkardığı 6 rakamını milletvekillerine gösteren Bahçeli, "6 rakamına dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil, görmek. Bizim 6'ya baktığımızda gördüğümüz altı oktur, tertiptir, tezgahtır, kumpastır. 9'a bakınca gördüğümüz huzurdur, 9 tuğdur, 9 ışıktır, sorunların geçeceğinin müjdesidir" dedi.

"İKTİDAR BİR ŞARKIYLA YIKILMAZ"

Mhp lideri, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Nitekim çoğu gitmiş, azı kalmıştır. Tarkan şarkı sözleriyle Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor. Hayır diyorlar. Niyet okuyucuları fitne yayıyorlar. Bu saptırmanın, kandırmacanın kime ne faydası var. İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı. Bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz. Bu tekerlek bu tümsekte kalamaz. Buradan Zillet İttifakı'na ekmek çıkmaz."

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