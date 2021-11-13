Bahçeli'den 'Başak Cengiz' açıklaması: Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacağım

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) ailesine başsağlığı dileyerek, "Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı diledi. Bahçeli, olayın hüzünlerine hüzün eklediğini, yüreklerine ateş düşürdüğünü belirterek, "Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet girdabı maalesef genişleyerek toplumsal huzur ve sükunetimizi tehdit etmektedir. Aldığımız her acı haber, duyduğumuz her vahşi olay hüznümüze hüzün eklemekte, yüreklerimize ateş düşürmektedir. İstanbul Ataşehir'de eline aldığı samuray kılıcını masum bir evladımıza hunharca sallayıp katleden cani hepimizin tüylerini diken diken etmiştir. Ne üzücü bir kayıptır ki, mimar Başak Cengiz kızımız 28 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Başak Cengiz kızımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem muhterem ailesine hem de camiamıza baş sağlığı temennilerimi iletiyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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