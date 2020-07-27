Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Diyanet İşleri Başkanı'nın sözlerini 'Atatürk'e lanet' şeklinde tavzih edenler, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapan sorumsuzlar. Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazda verdiği hutbede "Vakıf malı, dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözlerinin yankıları sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk hakkında söylediği iddia edilen ifadeleri için MHP lideri Devlet Bahçeli de açıklamada bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Diyanet İşleri Başkanı'nın Cuma Hutbesi esnasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in minberinde yaptığı değerlendirmeleri bağlamından koparıp Atatürk'e lanet şeklinde tavzih ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız, istiklal mücadelemizin Lideri ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır." dedi.