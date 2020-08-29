Bahçeli, 700 milyon TL tahsis edilen köprüye isminin verilmesini istemiyor
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Bahçeli, 700 milyon TL tahsis edilen köprüye isminin verilmesini istemiyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye'de yapımı devam eden köprüye kendi ismi yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin verilmesini önerdi.

29.08.2020 08:45 | Son Güncelleme: 29.08.2020 08:51

Dün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girerek Osmaniye'de Devlet Bahçeli'nin adını taşıyan köprünün yapımının tamamlanması için 700 milyon TL tahsis edildiğini duyurmuştu. Konuyla ilgili bugün bir yazı daha kaleme alan Selvi, Bahçeli'nin kendisini arayarak köprüye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin verilmesini talep ettiğini aktardı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Adana'da yapımı durdurulan Devlet Bahçeli köprüsünün yapılarak hizmete açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkardığı kararnameyi yazmıştım, "Erdoğan'ın Bahçeli'ye vefası" başlığıyla. Bu yazım üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aradı.Adana halkına hizmet verecek bir köprüye isminin verilmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına gösterdiği vefanın önemli olduğunun altını çizdi. "Benim de bir hassasiyetim var. İsmimim köprüye verilmesinden dolayı cumhur ittifakının yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum" dedi.

MHP Lideri ardından da bir teklifte bulundu. "O nedenle köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesini öneriyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kendisine de iletildiğini anlatan Bahçeli, "Bu köprünün yapılması Adana için elzem. Trafiği rahatlatacak, Adana halkının hizmetine sunulacak. O nedenle ben bu köprünün yapılmasından yanayım. Ancak adının Devlet Bahçeli köprüsü olması yerine Recep Tayyip Erdoğan köprüsü olmasını öneriyorum" diye konuştu.

Bahçeli, 700 milyon TL tahsis edilen köprüye isminin verilmesini istemiyor

Manşet

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