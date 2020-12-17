Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı

17.12.2020 00:26 | Son Güncelleme: 17.12.2020 00:32

Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı Denizli'de evinin yanındaki boş arazide eski eşyaları yakmak isteyen yaşlı adama iddialara göre bir komşusu rahatsız olarak taş attı.

Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı

DENİZLİ - Denizli'de evinin yanındaki boş arazide eski eşyaları yakmak isteyen yaşlı adama iddialara göre bir komşusu rahatsız olarak taş attı. 54 yaşındaki adamın yüzüne isabet eden taş, yaralanmasına neden oldu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 54 yaşındaki Ahmet Öztürk, akşam saatlerinde evinin yanındaki boş arazide eski eşyalarını yakmak istedi. Ateşi yakan Öztürk alevlerin etrafa sıçramasını engellemek için sönmesini beklediği sırada olanlar oldu. Aile üyelerinin Öztürk'ün yardım çığlıklarıyla evlerinde dışarıya çıktı. İddialara göre, dumandan rahatsızlanan bir komşusu Öztürk'e taş atarak durdurmak istedi. Öztürk'ün bulunduğu alana doğru atılan taş yüzüne isabet etti. Yüzü kanlar içinde kalan yaşlı adamın imdadına aile üyeleri koştu. Çevredeki vatandaşlar ise olan biteni anlamak için meraklı gözlerle olan biteni izledi. Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edilirken sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı
Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı
Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı
Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı
Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı
Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor
Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Mustafa Sandal Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçede ateş yakan yaşlı adamı komşuları taş atarak uyardı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 00:32:39. #1.15#
title