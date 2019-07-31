Bahçecik Barajı'nda yüzde 20'ye ulaşıldı

Gümüşhane'nin içme suyunu sağlaması planlanan Bahçecik Barajı'nda yüzde 20 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Gümüşhane'ye yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmalarını sürdürdüğünü anımsattı.

Gümüşhane ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

" "GÖLSU" projesi kapsamında Gümüşhane ilimizde nasibini aldı. 6,45 hm³/yıl kapasiteli arıtma tesisi ile birlikte 60 bin kişiye memba kalitesinde içme suyu sağlayacak olan Gümüşhane Bahçecik Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Gümüşhaneli vatandaşlarımızın hasretle beklediği, merkeze bağlı Şenkale Deresi üzerinde inşa edilmekte olan barajda çalışmalar devam ediyor. Yüz de 20 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı söz konusu baraj tamamlandığında, Gümüşhane ilimizin içmesuyu sorunu da ortadan kalkmış olacaktır."

-2020 yılında barajda su tutulacak

Öte yandan, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da baraj inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bahçecik Barajı'nın Gümüşhane'nin 35 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Pektaş, baraj inşaatının 2020 yılında barajda su tutulmasının planlandığını söyledi.

Ziyarette Pektaş'a AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, DSİ 22.Bölge Müdür Vekili Emre Akçalı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, DSİ Gümüşhane Şube Müdürü Ümit Yayla, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse eşlik etti.

Kaynak: AA