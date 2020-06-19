Bahçe tellerine takılan kuzgun kurtarıldı
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Bahçe tellerine takılan kuzgun kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dikenli tellere takılan kuzgun kurtarılıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bahçe tellerine takılan kuzgun kurtarıldı
19.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:22

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dikenli tellere takılan kuzgun kurtarılıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nde görevli güvenlik görevlisi, okulun bahçesindeki dikenli tellere kuzgun takıldığını gördü. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Okul bahçesine gelen itfaiye ekipleri, kuzgunu bulunduğu yerden kurtardı. Yaraları kontrol edilen kuzgun, doğal yaşam alanına bırakıldı.

- Bursa

Kaynak: DHA

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