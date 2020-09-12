Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi
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Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi

Hatay'da bahçesindeki maydanozları sulayan şahıs, yol kenarındaki elektrik direğinden akıma kapılarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

12.09.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:09

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bahçesini sulayan bir kişi yol kenarındaki elektrik direğinden akıma kapılarak hayatını kaybetti.

MAYDANOZ SULARKEN AKIMA KAPILDI

Alınan bilgiye göre, olay, Gürsel Mahallesinde meydana geldi. Maydanoz ektiği tarlasını sulayan Murat Deveci (50) sulama işlemini bitirdikten sonra bahçesinin kenarından geçmekte olan elektrik direğine temas etti ve akıma kapılarak hayatını kaybetti. Elektrik direğinde kaçak akım olduğu iddia edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sabah erken saatlerde yaşanan olayda Murat Deveci'nin cansız bedeni uzun süre olay yerinde kaldı. Yakınları sinir krizleri geçirdi. Polisin olay yeri incelemesi sonrası Deveci'nin cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enerji sağlayan şirketin ekipleri olay yerine gelerek elektrik direğinde kaçak akım olup olmadığı ile ilgili çalışma başlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
BRS:16: ELEKTRİK DİREĞİNE TEMAS ETİĞİNİ YAZIYOR DİREĞEMİ ÇIKMAK İSTİYOR YOKSA DİREKTEMİ KAÇAK VARDI .
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OSMANLI: haber öyle olmaz açıklayın bilmiyorsanız haber diye vermeyin niye akıma kapılmış kaçak hatmı çekmiş direkte topraklama sorunu mu varmiş yada olması gereken den yüksek enerji değeri mi varmiş kimseyi tövmet altında bırakmayın
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