Bahattin Kaya: 'Gazilik unvanını Türk Milleti gururla taşıyor' - Haberler
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Bahattin Kaya: "Gazilik unvanını Türk Milleti gururla taşıyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bahattin Kaya:

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kaya mesajında şunları söyledi:

"Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması süreciyle sefer düzenleyen Türk akıncıları tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlayan gazilik unvanı bin yıldır Türk Milletinin gururla ve şerefle taşıdığı

bir unvan olmuştur. Bin yıllık Anadolu tarihimize baktığımızda Türk milleti hiçbir vakit şehitsiz ve gazisiz kalmamıştır ve düşmanları bu memlekete yan gözle baktığı sürece bunlarla mücadeleye devam edecek şehitsiz ve gazisiz de kalmayacaktır. Çok şey borçlu olduğumuz bu gazilerimize gereken hürmeti ve saygıyı onlara vefa borcumuz gereği göstermemiz gerekir. Ecdadımız "ölürsem şehit, kalırsam gaziyim" düsturuyla savaşmış, canını ortaya koymuş, en büyük miraslardan birisi olarak bize bu yüce unvanları bırakmıştır. Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerimde Tevbe Süresi 52.Ayette Şehitlik ve Gazilik için iki güzellik, iki iyilik tabiri kullanılmaktadır. "Allah yolunda öldürülenlere sakın "ölüler" demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz" der. Türk Milleti olarak Vatan ve Yurt edindiğimiz toprakları hep savaşarak, mücadele ederek canımızı, kanımızı ve bedenimizden parçalar vererek kazandık. Şu an üzerinde yaşadığımız bu güzel vatanımızda rahatça ve özgürce hayatlarımızı sürdürebiliyorsak şehit ve gazilerimizin destek ve katkıları büyüktür." - KIRŞEHİR

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Haber: Bahattin Kaya: 'Gazilik unvanını Türk Milleti gururla taşıyor' - Haberler
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