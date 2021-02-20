Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü

Bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre havaya düştü. Üç cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta ise toprağa düşecek.

Halk arasında sıcaklığın artması olarak bilinen cemrenin, ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

BODRUM'DA SICAKLIK 24 DERECEYİ BULDU

İlk cemrenin düştüğü gün, turizmin gözbebeği Bodrum'da tablo gibi görüntüler oluştu. Bodrum'da 1 haftadır süren soğuk hava ve yağış, yerini ılık bahar havasına bıraktı. İlçede hava sıcaklığı 24 dereceyi buldu, deniz suyu sıcaklığı da 20 dereceye ulaştı. Çimenlerin ve çiçekleri görenler kırlara koştu. Bodrum'un Kızılağaç ve Yalıçiflik kırsal mahallelerinde rengarenk çiçekler açtı.

İşte bahar havası yaşanan Bodrum'dan kareler;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN