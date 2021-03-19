Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor
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Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor

19.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:58

Meteoroloji'nin son dakika hava raporuna göre hafta sonunda artacak sıcaklıklar salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Pazartesi gününden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak yağışlı hava sistemi sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Çarşamba günü yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, Marmara Bölgesi ve İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre yurda soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre hafta sonunda hava sıcaklıkları artıyor ancak pazartesi gününden itibaren tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

SOĞUK VE KAR DÖNÜYOR

Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek. Meteoroloji'nin raporuna göre salı günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

İşte Meteoroloji'nin hava durumu açıklaması:

Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor
Haber Yorumları (5)
MALAZGİRTTTTTTTTTT: A haberden başkasına inanmam bu haberi ancak a haber verirse inanırım
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LAN YÜRÜ: bu ülkede ne aç nede fakir var lan herkes dışarıda herkes paralı araba mal mülk sahibi
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DEDEMİN TAKVİMİ: Dedemin takvimi tuttu yine mart 9u fırtınası Salı günü olucakmış
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500
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