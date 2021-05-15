Baharat Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Baharat Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi
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Baharat Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Baharat Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Baharat Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Baharat Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Baharat alerjisi bazı kişilerde alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Baharat alerjisi bazı kişilerde alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olabilir. Gerçek baharat alerjileri çok yaygın olmada da intolerans olarak adlandırılan durumlar ortaya çıkabilir.

Baharat Alerjisi Nedir?

Bazı kişilerde çoğunlukla baharatlardan kaynaklanan alerjiler meydana gelebilir. Gerçek baharat alerjileri çok fazla yaygın değildir. Bunun yanı sıra çoğunlukla intolerans denilen durumlar da ortaya çıkabilir. Bazı kişilerde çok alerjik olmayan durumlarda ağızda kaşıntı, deride kızarıklık ve baharat solumanın da getirdiği öksürük görülmesi çok fazla olabilir. Ayrıca alerjik olmayan reaksiyonlarda ortaya çıkabilir. Bunda öksürükten ziyade baharatın cilt ile temasında ciltte kızarıklar meydana gelebilir. Baharatın içerisinde olan protein nedeni ile baharat alerjileri gerçekleşebilir. Mesela ağaç poleni ve ya fındık alerjisi olan kişilerin baharat alerjileri de olabilir.

Baharat Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Genellikle baharatlar bitkilerden elde edildiği için bu gibi durumlarda alerjik reaksiyonlar da görülebilir. Bazı kişilerde ise yapısal olarak baharatlardan kaynaklanabilen çeşitli alerjiler oluşabiliyor. Bazı baharatların içerdiği protein nedeni ile yüksek çapraz reaksiyonlar oluşabilir. Bu da alerji meydana getirir. İnsanların baharat alerjileri farklı baharatlara karşı oluşabilir. Baharat alerjilerinin de birbirinden farklı belirtileri olabiliyor. Bu belirtiler dikkate alınarak hangi baharata alerji olup olmadığı anlaşılır.

Baharat Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Baharat Alerjisi Belirtileri

Baharat alerjilerinin anlaşılması için alerji belirtileri dikkate alınmalıdır. Baharat alerjisinin çeşitli belirtileri vardır. Öncelikle ishal, dudak şişmesi ve mide bulantısı baharat alerjisinin nedenlerinden bir tanesi olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca vücutta oluşan şişkinlik, nefes darlığı ve kurdeşen dökülmesi de baharat alerjisinin en belirgin nedenlerinden bir tanesidir. Anafilaksi de baharat alerjisinin nedenlerinden biridir. Bazı kişilerde baharat alerjisinin belirtisi hafif geçerken bazı kişilerde ise bu belirtiler çok daha ciddi sonuçlara neden olabilir.

Baharat alerjisinin bir ve ya birden fazla nedenleri olabilir. Baharat alerjisinin nedeni genellikle tanı alerji uzmanları tarafından konulmaktadır. Baharat alerjisi olan kişilerde tam olarak alerjeni bulmak epey zor olabilir. Besinlerin içerisinde de çok sayıda baharat bulunur. Dolayısı ile bu baharatlardan hangisinin alerjen olduğunun tespit edilmesi gerekir. Gerekli testler yapıldıktan sonra hangi baharata alerji olup olmadığı bulunur. Bu baharat alerjisinin teşhisi yapıldıktan sonra tedavi süreci de başlar.

Baharat Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Baharat alerjisi tedavisinde alerjiye neden olan tüm baharatlardan kaçınılması gerekmektedir. Bu nedenle yenilen her besinin içeriğinin de doğru bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Dışarıda yemek yerken de mutlaka yenilecek yemeklerin içeriğine hakim olmak gerekir. Paketli gıdalar alınırken de gıdaların içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. İçeriğinden emin olunmayan yiyeceklerin asla yenilmemesi gerekir. Baharat alerjisi yaşayan kişilerin tedavisi de bir uzman kontrolünde yapılmalıdır. Baharat alerjisinin şiddetine göre ilaç tedavisine de başlanabilir. Aynı zamanda ciltte meydana gelen belirtileri geçirmek için de merhemler uygulanabilir. Baharat alerjilerinin bazı etkileri yaşam kalitesini düşürerek kişilerde olumsuz bir etki bırakmaktadır. Bu nedenle tedavi doğru bir şekilde devam etmelidir.

Baharat Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Günümüzde çoğu kişide görülen baharat alerjisinin nedenleri saptanmalıdır. Uzman bir hekime gidip gerekli testler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra baharat alerjisi teşhisi konulduktan sonra mutlaka iyi bir tedavi süreci belirlenir. Baharat alerjisinin şiddetine göre ilaç tedavisine de geçilir. Bu ilaç tedavisi de dikkatli ilerlemelidir.

Kaynak: Hürriyet

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