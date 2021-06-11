Bahar Şahin kimdir? Dorukhan Toköz'ün sevgilisi sevgilisi Bahar Şahin kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bahar Şahin sevgilisi Dorukhan Toköz'ün yıllar önce yaptırdığı dövmenin aynısını kendine yaptıran ve Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2 filmlerinde "Cemre" karakterine hayat veren, Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bahar Şahin sevgilisi Dorukhan Toköz'ün yıllar önce yaptırdığı dövmenin aynısını kendine yaptıran ve Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2 filmlerinde "Cemre" karakterine hayat veren, Bahar Şahin kimdir? Bahar Şahin kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bahar Şahin 4 Mayıs 1997 yılındaAnkara'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusu. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı. Bahar Şahin bir dönem sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, ya da bilinen adıyla Reynmen ile birliktelik yaşamıştı. Bahar Şahin sevgilisi Dorukhan Toköz'ün yıllar önce yaptırdığı dövmenin aynısını kendine yaptırdı.

FİLMOGRAFİ

Sinema

Yol Arkadaşım 2017 Cemre

Yol Arkadaşım 2 2018 Cemre

İyi Oyun 2018 Naz

Oha Diyorum 2017 Bahar

Televizyon