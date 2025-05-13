Hem televizyon hem dijital platformlarda aktif olan Bahar Feyzan, haber sunuculuğundan program yapımcılığına, yazarlık kariyerinden sosyal medyada bilgi temelli içerik üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Peki, Bahar Feyzan kimdir? Bahar Feyzan kaç yaşında, nereli?

BAHAR FEYZAN KİMDİR?

8 Temmuz 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir gazeteci, yazar ve haber sunucusudur. Lise eğitimini Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde İngilizce Makine Teknik üzerine tamamlayan Feyzan, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra New York Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Profesyonel kariyerine 1998-2001 yılları arasında Tilmo Faktoring ve İlke Faktoring şirketlerinde müşteri temsilcisi olarak başlamıştır. Medya sektörüne ilk adımını CNBC-e kanalında muhabir olarak atan Feyzan, ardından Habertürk ve NTV gibi önemli medya kuruluşlarında çalışmıştır. NTV'nin New York temsilciliğini de üstlenmiştir.

2006 yılında Star TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayan Feyzan, daha sonra Kanal 24'te "Moderatör Akşamüstü" ve "Tatlı Sert" programlarını, TRT Türk'te "Küresel Nabız" programını ve TV8'de "50 Dakika" ile "Yaz Günlüğü" programlarını sunmuştur.