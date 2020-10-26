Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu

26.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:13

Katıldığı moda programıyla ünlenen Bahar Candan, koltuğun tepesinde İstiklal Marşı'nı okuyarak konuk olduğu programda İstiklal Marşı hakkındaki soruya cevap vermeyen Şevval Şahin'e gönderme yaptı. Candan'ın paylaştığı videoda "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" demesi dikkat çekti.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında soruları cevapsız bırakan Şahin'e destek mesajlarının yanı sıra tepkiler de gelmeye başladı.

"TÜRKİYE'NİN EN SALAK KIZI SÖYLEYEBİLİYOR"

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan da sosyal medya hesabından koltuğun tepesine çıkarak İstiklal Marşı'nı okuduğu anları yayınladı. Candan daha sonra paylaştığı videosunda "Türkiye'nin en salak kızı bile bunu söyleyebiliyor Şevval" ifadelerini kullanarak herkesi şaşkına çevirdi.

Bahar Candan, 'Türkiye'nin en salak kızı bile okuyor' deyip İstiklal Marşı'nı okudu
Bahar Candan, 'Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor' deyip İstiklal Marşı'nı okudu

İlgili Haberler

Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan'ın son hali nasıl?
Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan'ın son hali nasıl?
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti
Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu
Şarkıcı Berkay, maske takmayarak koronavirüse meydan okudu
Haber Yorumları (12)
...: NASIL DA BİLİYOR KENDİNİ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HADİ ORADAN !: Karşısında duran bir şeyden okuduğuna yemin edebilirim ama ispat edemem !
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
TOPLUM: HER GÜN BİR FENOMEN ÇIKIYOR.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan İlham Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Aslı Enver Binnur Kaya Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Podolski Vitor Hugo Erol Bulut Yücel İldiz
Daha Fazla Sabah İzmir İslam Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 16:22:06. #1.15#
title