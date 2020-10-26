Bahar Candan, "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" deyip İstiklal Marşı'nı okudu

Katıldığı moda programıyla ünlenen Bahar Candan, koltuğun tepesinde İstiklal Marşı'nı okuyarak konuk olduğu programda İstiklal Marşı hakkındaki soruya cevap vermeyen Şevval Şahin'e gönderme yaptı. Candan'ın paylaştığı videoda "Türkiye'nin en salak kızı bile söyleyebiliyor" demesi dikkat çekti.