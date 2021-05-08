Bahar Candan'ın Şeyma Subaşı yorumu olay yarattı
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Bahar Candan'ın Şeyma Subaşı yorumu olay yarattı

Bahar Candan'ın Şeyma Subaşı yorumu olay yarattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin kendisine tahsis ettiği özel jet ile objektiflere poz vermişti. Ünlü fenomen Bahar Candan, özel jetin yanında poz veren Şeyma Subaşı hakkında yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte detaylar...

Yaklaşık bir haftadır Dubai'de tatil yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Al Saloussi çifti, dönüşte özel jet ile yolculuk yaptı. Subaşı o anları da Instagram hesabından yayınladı. Uçağın içinde sevgilisinin sürprizi olan güllerle de karşılaşan Subaşı mutluluğunu dile getirdi. Çiçeklerle poz veren Subaşı, Alsaloussi'ye olan aşkını "Seni seviyorum" sözleriyle dile getirdi.

Ünlü fenomen Bahar Candan, özel jetine binmeden önce poz veren Şeyma Subaşı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"KENDİMİ ŞEYMA'YA YAKIN HİSSEDİYORUM"

Candan, "Beni çocuk yaşta sosyal medyada engelleyen bu kadına karşı kendimi yakın hissediyorum. İnsanların 30 dakikalık mesafeyi helikopterle gitmesi normal ama uluslararası uçuşu özel jet ile yapması mı yanlış? Pandemi döneminde özel jet tercih edilmiş... Bu kadın için lüks mü sizce yani?" açıklamasını yaptı.

"YAKAMA YAPIŞTINIZ"

Candan'ın "Benim de peşimi bırakmadığınızı ve yakama yapıştığınızı hissediyorum" sözleri de dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi
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