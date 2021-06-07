Bahar Candan'a ahlaksız teklif! Böyle ifşa etti

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını duyurmuştu. Candan, Masterchef yarışmacısı Yasin Obuz'u işe aldığını açıkladıktan sonra Instagram DM'den gelen ahlaksız teklifi ifşa etti. İşte detaylar...

5 bin TL karşılığında arkadaş arayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, bu kişiyi bulduğunu söylemiş ve "Yasin Obuz CV'sini gönderdi fakat ABD'de olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak. Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak" demişti.

Candan bir paylaşım daha yaparak Yasin Obuz'u işe aldığınu duyurdu.

O MESAJI İFŞA ETTİ!

Candan, bir başka erkek takipçisinin, "Miami'de yaşıyorum. Yanıma gelmen lazım" şeklindeki mesajını ifşa etti.

"İYİ NİYETLİ KIZLARI KANDIRIRSIN ANCAK!"

Kendisine gelen ahlaksız teklif karşısında oldukça sinirlenen Candan, "Bunun gibiler ancak benim gibi iyi niyetli kızları kandırabilir. Beni yemeğe çıkarmıştı iş konulu sohbet edip yemek yemiştik bu kişiyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin