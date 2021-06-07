Bahar Candan'a ahlaksız teklif! Böyle ifşa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahar Candan'a ahlaksız teklif! Böyle ifşa etti

Bahar Candan'a ahlaksız teklif! Böyle ifşa etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan, 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını duyurmuştu. Candan, Masterchef yarışmacısı Yasin Obuz'u işe aldığını açıkladıktan sonra Instagram DM'den gelen ahlaksız teklifi ifşa etti. İşte detaylar...

5 bin TL karşılığında arkadaş arayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, bu kişiyi bulduğunu söylemiş ve "Yasin Obuz CV'sini gönderdi fakat ABD'de olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak. Sigortası olacak. Aylık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak" demişti.

Candan bir paylaşım daha yaparak Yasin Obuz'u işe aldığınu duyurdu.

O MESAJI İFŞA ETTİ!

Candan, bir başka erkek takipçisinin, "Miami'de yaşıyorum. Yanıma gelmen lazım" şeklindeki mesajını ifşa etti.

"İYİ NİYETLİ KIZLARI KANDIRIRSIN ANCAK!"

Kendisine gelen ahlaksız teklif karşısında oldukça sinirlenen Candan, "Bunun gibiler ancak benim gibi iyi niyetli kızları kandırabilir. Beni yemeğe çıkarmıştı iş konulu sohbet edip yemek yemiştik bu kişiyle" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan'a ahlaksız teklif! Böyle ifşa etti
Bahar Candan'a ahlaksız teklif! Böyle ifşa etti
Bahar Candan'a ahlaksız teklif! Böyle ifşa etti

Kaynak: Snob Magazin

'İşe aldım' dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz
Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı
Serdar Ortaç ve Seçil Gür, sarmaş dolaş pozunu paylaşarak adeta düşman çatlattı
Serdar Ortaç ve Seçil Gür, sarmaş dolaş pozunu paylaşarak adeta düşman çatlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Roland Garros Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahar Candan'a ahlaksız teklif! Böyle ifşa etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:58:05. #1.16#

title