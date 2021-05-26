Bahar Candan'ın baba korkusu

Katıldığı programlarla adından söz ettiren ve her paylaştığı fotoğrafla gündem olan Bahar Candan, yine olay yarattı. Sosyal medya fenomenin paylaştığı kare gündem oldu. İşte detaylar...

Katıldığı yarışma programlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, yine dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya fenomeni, lüks bir rezidansta kiraladığı evinin merdivenlerinde verdiği pozla gündem oldu. Sık sık yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Candan, bu son karesine ise, "Doçent doktor babam çok kızmaz bana umarım. Eminim şu anda bilgisayar başında geleceği yöneticek öğrencileri için İngilizce çok önemli bilgiler yazıyordur" diye yazdı.

Sosyal medya fenomen, fotoğrafı fotoşop olduğu iddialarına ise, "Photoshop olduğumu düşünenler için katıldığım showlarda bacaklarıma bakabilirsiniz. Celebrity dünyasında bestim bu konuda da" diyerek, cevap verdi.

Kaynak: Snob Magazin