Bahadır Telci (PurpleBixi) kimdir? PurpleBixi Twitch ve YouTube kanalı!
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Bahadır Telci (PurpleBixi) kimdir? PurpleBixi Twitch ve YouTube kanalı!

Bahadır Telci (PurpleBixi) kimdir? PurpleBixi Twitch ve YouTube kanalı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Türkiye'nin son zamanlarda yükselen Twitch yayıncılarından birisi olan Bahardır "PurpleBixi" Telci yayınlarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. Twitch yayınları ve YouTube'da paylaştığı içeriklerle büyük kitlelere hitap eden yayıncı PurpleBixi kimdir? PurpleBixi kaç yaşında?

Oyuncuların ve oyun tutkunlarının buluştuğu popüler Twitch platformunda Türkiye'nin bilinen yayıncıları arasında yer alan PurpleBixi son dönemde büyük bir yükselişe imza attı. Peki, sevilen Twitch yayıncılarından birisi olan PurpleBixi kimdir? Bahar "PurpleBixi" Telci Twitch hesabı nedir? Detaylar haberimizde!

BAHADIR TELCİ (PURPLEBIXI) KİMDİR?

PurpleBixi, asıl adıyla Bahadır Telci 18 Eylül 1998 yılında dünyaya gelmiştir. İzmir'de yaşayan Bahadır, aslen Erzurumludur. Eğitim hayatını Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde devam ettirmektedir. Ayrıca, PurpleBixi'nin eskiden rap yaptığı bilinmektedir.

PurpleBixi, Twitch platformunda Mayıs 2018 tarihinden beri canlı yayınlar yapmaktadır. Canlı yayınlarda Sadece Sohbet kategorisinde genel olarak güncel sosyal olaylar, politika, sosyal medya ve oyun piyasası hakkında yorumlar yapan Bahadır, aynı zamanda eğlenceli yayınlarda gerçekleştirmedir.

YouTube platformuna henüz yeni giriş yapan PurpleBixi'nin güncel olarak 14 paylaşımı vardır. İlk videosunu kanalında yaklaşık 3 ay önce yayınlayan Purplebix'nin abone sayısı her geçen gün artmaktadır.

Discord sunucusunda 12binin üzerinden kullanıcısı bulunan Purplebixi, sunucuda sohbet, resim, video, linkler, reddit, spor, gündem, siyaset gibi birçok sohbet kanalı bulunmaktadır. İsteyenler sunucuya katılıp istediği gibi herkesle sohbet edebilir.

PURPLEBIXI TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 151 bin'den fazla takipçisi olan PurpleBixi, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı PurpleBixi'dir. Ek olarak YouTube'da 12 bin'den, Instagram'da 42 bin'den, Twitter'da ise 53 bin'den fazla takipçisi vardır.

  • PurpleBixi Twitch: twitch.tv/purplebixi
  • PurpleBixi YouTube: youtube.com/purplebixi
  • PurpleBixi Instagram: instagram.com/purplebixi/
  • PurpleBixi Twitter: twitter.com/purplebixi
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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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