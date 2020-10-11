Bahadır Bumin Özarslan kimdir, kaç yaşındadır, asıl mesleği ve ihtisas alanı nedir?
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Bahadır Bumin Özarslan kimdir, kaç yaşındadır, asıl mesleği ve ihtisas alanı nedir?

11.10.2020 00:08 | Son Güncelleme: 11.10.2020 00:18
Bahadır Bumin Özarslan kimdir, kaç yaşındadır, asıl mesleği ve ihtisas alanı nedir?

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bahadır Bumin Özarslan kimdir, kaç yaşındadır, asıl mesleği ve ihtisas alanı nedir?

Bahadır BuminÖzarslan 42 yaşındadır.

Bahadır Bumin Özarslan, 2000 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede yüksek lisans yaptı. Dil eğitimi için, Millî Eğitim Bakanlığı bursuyla 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, Rusya Federasyonu Moskova Pedagoji Devlet Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Doktorasını ise 2012 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Kamu Hukuku Bölümü'nde yaptı.

Şu anHacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Temsilciliği görevinin yanısı Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu Öğretim Görevlisi Temsilciliği yapmaktadır.

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