Bağlar Belediyesi, Selahaddin Eyyubi, Ahmed-i Hani ve Celal Güzelses'in isimlerini parklara verdi
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Bağlar Belediyesi, Selahaddin Eyyubi, Ahmed-i Hani ve Celal Güzelses'in isimlerini parklara verdi

14.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:54
Bağlar Belediyesi, Selahaddin Eyyubi, Ahmed-i Hani ve Celal Güzelses'in isimlerini parklara verdi

Bağlar Belediyesi, Selahaddin Eyyubi, Ahmed-i Hani ve Celal Güzelses'in isimlerini parklara verdi.

Bağlar Belediyesi, Selahaddin Eyyubi, Ahmed-i Hani ve Celal Güzelses'in isimlerini parklara verdi.

Son iki yılda 80 bin metre kareden fazla yeşil alan çalışması yaparak kendi imkanlarıyla ilçeye yeni park ve dinlenme alanları kazandıran Bağlar Belediyesi, yeşil alanlara çınar, meşe, sığla, kandil ve lale ağaçları dikildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla yeni yapılan parklara, Kudüs'ü fetheden İslam komutanı ve devlet adamı Selahaddin Eyyubi, İslam alimi ve bilim insanı Ahmed-i Hani ve hem sanatı hem de sesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Şark Bülbülü" ünvanını verdiği Celal Güzelses gibi gönüllerde taht kuran değerlerin isimleri verildi.

Beyoğlu, Selahaddin Eyyubi, Ahmed-i Hani ve Celal Güzelses gibi isimlerin genç nesiller tarafından benimsenmesini istediklerini belirtti.

"Tarihimizle ve değerlerimizle ilgisi olmayan ucubeleri dikmek yerine hakiki değerlerimizin çocuklarımız tarafından bilinmesini istedik." ifadelerini kullanan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Hepsinin ilim, bilim, sanat ve gönül dünyamızda müstesna yerleri var. Bu milletin hakiki özü ve değerleri bunlardır. Halkımız bu kararlardan çok memnun. Yüzlerce teşekkür mesajı alıyoruz. Bundan sonra hayata geçireceğimiz eser ve projelere de yine bölgemizde yetişip ülkemize ve dünyaya mal olan değerlerimizin isimlerini vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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