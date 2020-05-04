Bağlar Belediyesi'nin asfaltlama çalışmaları sürüyor

Bağlar Belediyesi'nin yol yapım ve onarım çalışmasına devam ediyor.

Bağlar Belediyesi'nin yol yapım ve onarım çalışmasına devam ediyor.

Belediye ye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Mevlana Halit Mahallesi, Kooperatifler Caddesi ve Bayramoğlu mevkisindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Hüseyin Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Bu bölgede uzun yıllar asfalt çalışması yapılmamış. Vatandaşımızın layık olduğu bu güzel hizmeti yapmak bize nasip oldu. Bazalt taşından ürettiğimiz asfalt dünyada en uzun ömürlü ve kaliteli asfalt çeşididir. Yeni tip koronavirüs ile ilgili önlemleri ihmal etmiyoruz. Ancak bunu yaparken hizmetlerimizi de aksatmadan devam ettiriyoruz.Durmak yok, kararlı ve azimli şekilde yola devam edeceğiz."

Kaynak: AA