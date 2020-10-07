Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
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Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

07.10.2020 19:16 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:33

TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.

Genel Kurul'da, daha önce HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik karma komisyon raporu gündeme alındı.

Söz ve savunma talebi olmayınca rapor Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının bu dosya için kaldırılmasına karar verilmiştir." diyerek kararı açıkladı.

Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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