Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi
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Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi

Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin (43) ile sendika üyesi Ali Faik İnter (35) hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin (43) ile sendika üyesi Ali Faik İnter (35) hayatını kaybetti.

Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve sendika üyesi Ali Faik İnter, Manisa'nın Soma ilçesindeki özel kömür ocağından 15 yıldır tazminatını alamayan maden işçileri için 4 Temmuz'da gittikleri Ankara'dan dün gece dönmek üzere yola çıktı. Ali Faik İnter yönetimindeki 45 YC 0299 plakalı hafif ticari araç, saat 04.00 sıralarında, Akhisar- Kırkağaç yolu Bakır Mahallesi kavşağında kontrolden çıkarak, taklalar attı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hurdaya dönen hafif ticari araçtaki Ali Faik İnter ile Tahir Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İnter ve Çetin'in cansız bedenleri, savcı ve polisin incelemelerinin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi
Bağımsız-Maden İş Sendikası Genel Başkanı Çetin ve 1 üye, kazada yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

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