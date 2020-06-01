Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı ABD'de polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un, ölüm nedeninin "kalp hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık problemleri" olduğu yönündeki raporun ardından bağımsız bir heyet de otopsi yaptı. Heyet, Floyd'un ölüm sebebinin boğulma olduğunu açıkladı.

ABD'de bir polis tarafından öldürülen George Floyd'un bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsisinde ölüm nedeni boğulma olarak belirlendi. BBC Türkçe'nin haberine göre, adli patoloji uzmanı doktor Michael Baden, devam eden bir kalp sorununun Floyd'un ölümünde etkili olmadığı sonucuna varıldığını açıkladı.

Adli Tıp Kurumu'nun "kalp hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık problemleri" ve "potansiyel sarhoş edici maddelerin" Floyd'un ölümüne neden olduğu yönündeki raporu ABD basınında yer almıştı. Bunun üzerine Floyd'un ailesi bağımsız bir otopsi yapılması için başvuruda yapmıştı.

KARDEŞİ, GEORGE FLOYD'UN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERE GİTTİ

Öte yandan Terrence Floyd, kardeşi George Floyd'un Minneapolis'te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti. Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti. Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi. Floyd, "Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı'dan korkar" dedi.