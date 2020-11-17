Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
17.11.2020 22:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:54
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.
Bağdat'ın merkezinde yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 füze atıldı.
Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükseldi.
Irak hükümetinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp