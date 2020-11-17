Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

17.11.2020 22:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:54
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi.

Bağdat'ın merkezinde yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 füze atıldı.

Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükseldi.

Irak hükümetinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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