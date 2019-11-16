Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi (2)
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Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi (2)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 20 kişi yaralandı.

16.11.2019 01:35 | Son Güncelleme: 16.11.2019 01:38

'ın başkenti 'ta hükümet karşıtı gösterilerin merkezi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 20 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat merkezindeki Tahrir Meydanı yakınlarında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından da duyuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda patlama meydana geldi (2)
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