Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (1)
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde devam ediyor.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde devam ediyor.
Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla "Halk rejimi devirmek istiyor" sloganı attı.
Protestocular, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine karşı "barışçıldır, barışçıldır" ifadesiyle gösterilerinin şiddet içermediği mesajı verdi.
Irak Meclisi, bugün protestoları görüşmeyi gündemine alsa da yeterli sayıya ulaşılmadığı için toplanamadı.
Milletvekilleriyle üst düzey hükümet yetkililerinin, başkentte bulunan ve devlet erkanının ikamet ettiği Yeşil Bölge'yi terkettiği belirtildi.
VİDEO: Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (1)