Bağdat'ta halk pazarında patlama: 22 ölü, 47 yaralı
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Bağdat'ta halk pazarında patlama: 22 ölü, 47 yaralı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada 22 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki bir halk pazarında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

TERÖR SALDIRISI

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, el-Vehilat halk pazarında terör saldırısı meydana geldiği ve patlamanın el yapımı bomba düzeneğinden kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin patlama bölgesinin güvenliğinden sorumlu yetkilinin tutuklanmasına karar verdiği aktarıldı.

CAN KAYBI ARTABİLİR ENDİŞESİ

Patlama sırasında pazarın kalabalık olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Bağdat'ta halk pazarında patlama: 22 ölü, 47 yaralı
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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