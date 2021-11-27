Bağdat'ta 30 bin kitabın sergilendiği "Iraklıyım, Okuyorum" festivali başladı - Haberler
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Bağdat'ta 30 bin kitabın sergilendiği "Iraklıyım, Okuyorum" festivali başladı

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Bağdat'ta 30 bin kitabın sergilendiği

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 8'inci "Iraklıyım, Okuyorum" festivalinde 30 bin kitap sergilendi.

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 8'inci "Iraklıyım, Okuyorum" festivalinde 30 bin kitap sergilendi.

Bağdat'ın Dicle Nehri kenarındaki Ebu Nuas Parkı'nda düzenlenen festivalde 30 bin kitap kitapseverlerle buluştu. Ziyaretçiler, beğendikleri kitapları bedava alabilecek.

Festivalde kitap sergisinin yanı sıra resim, müzik ve diğer dallarda da etkinlikler yer aldı.

Ebu Nuas çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

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AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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