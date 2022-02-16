BAĞDAT – Irak'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarı

Bağdat'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarından detay görüntüler

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın Şevvaka bölgesindeki balık av malzemeleri pazarı, Iraklı balıkçılarının uğrak yeri haline geldi. Dicle Nehri kenarında olan Şevvaka pazarında, olta, kamış, misina, kurşun, sahte balık, balıkçı ağları ve balık avcılığında kullanılan her türlü malzeme bulunuyor.