BAĞDAT – Irak'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarı - Haberler
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BAĞDAT – Irak'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarı

AA, Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Bağdat'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarından detay görüntüler BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın Şevvaka bölgesindeki balık av malzemeleri pazarı, Iraklı balıkçılarının uğrak yeri haline geldi.

Bağdat'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarından detay görüntüler

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın Şevvaka bölgesindeki balık av malzemeleri pazarı, Iraklı balıkçılarının uğrak yeri haline geldi. Dicle Nehri kenarında olan Şevvaka pazarında, olta, kamış, misina, kurşun, sahte balık, balıkçı ağları ve balık avcılığında kullanılan her türlü malzeme bulunuyor.

BAĞDAT – Irak'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarı

BAĞDAT – Irak'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarı

BAĞDAT – Irak'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarı

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Güncel

Bağdat, Irak, Güncel, Haberler

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