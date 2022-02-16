BAĞDAT – Irak'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarı
AA, Wisam Zeyad Mohammed - Güncel
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Bağdat'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarından detay görüntüler BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın Şevvaka bölgesindeki balık av malzemeleri pazarı, Iraklı balıkçılarının uğrak yeri haline geldi.
Bağdat'taki Şevvaka balık av malzemeleri pazarından detay görüntüler
BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ın Şevvaka bölgesindeki balık av malzemeleri pazarı, Iraklı balıkçılarının uğrak yeri haline geldi. Dicle Nehri kenarında olan Şevvaka pazarında, olta, kamış, misina, kurşun, sahte balık, balıkçı ağları ve balık avcılığında kullanılan her türlü malzeme bulunuyor.