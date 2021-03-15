Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu
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Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu

15.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:29
Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen "Kadın Olmak" isimli sukulent atölye çalışmasında Suriyeli ve Bağcılarlı kadınlar bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen "Kadın Olmak" isimli sukulent atölye çalışmasında Suriyeli ve Bağcılarlı kadınlar bir araya geldi. Program sayesinde tanışan kadınlar boyayıp içine sukulent bitkisi diktikleri heykelciği birbirlerine hediye ettiler.

Bölge halkı ve göçmen kadınların bir arada yaşama kültürlerinin geliştirilmesi amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay'ı anlamlı bir etkinliğe imza attı. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen "Kadın olmak" konulu sukulent atölyesi çalışmasında ilçede yaşayan Suriyeli ve Türk kadınlar bir araya geldi.

Birbirlerine heykelcik hediye ettiler

Birbirleriyle tanışan katılımcılar, "Kadın olmanın toplumdaki yeri", "Kadının hayattaki sorumlulukları", "Engelli kadın birey olma", "Göçmen kadın birey olmak" konuları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Konuşmaların ardından davetlilerden seçtikleri heykelciği boyamaları istendi. Kadınlar boyadıktan sonra sukulent bitkisi diktiği heykelciği dilediği bir arkadaşına hediye etti.

Sevgi bağlarını güçlendirmiş oldular

Sosyal uyumu destekleyen projeler yapmaya devam ettiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Suriyeli kardeşlerimizin ve hemşehrilerimizin birbirlerini kültür ve tarih pencerelerinden daha yakından tanıyabilmeleri adına güzel bir etkinlik oldu. İki taraf da zaten birbirine yabancı değildi. Şimdi tanışarak sevgi bağlarını daha da güçlendirmiş oldular" dedi.

Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay'ı yetkilileri, benzer amaçlı çalışmaların devam edeceğini söyledi. - İSTANBUL

Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu
Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu
Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu
Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu
Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu
Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu
Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu
Bağcılarlı ve Suriyeli kadınlar Sukulent atölyesinde buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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