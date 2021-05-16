BAĞCILAR TEM OTOYOLUNDA YAN YATAN KAMYONETTEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU
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BAĞCILAR TEM OTOYOLUNDA YAN YATAN KAMYONETTEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

BAĞCILAR TEM OTOYOLUNDA YAN YATAN KAMYONETTEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR TEM otoyolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bariyerlere çarparak yan yattı.

BAĞCILAR TEM otoyolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bariyerlere çarparak yan yattı. Kamyonetin sürücüsü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza,  TEM Otoyolu Bağcılar Yüzyıl Viyadüğü'nde Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel bir firmaya ait kamyonet, bariyerlere çarptı. Kazada kamyonet yan yatarken, kamyonetin parçaları da yol kenarına savruldu. Sürücü ve mesai arkadaşı ise kazada yara almadı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kamyonet sürücüsü Özgür Kaya ve arkadaşına ilk müdahalede bulundu. Durumunun iyi olduğunu belirten şoför Özgür Kaya, "Ne olduğunu anlayamadım. Hızlı gitmiyordum ama araba kaydı. Gayet iyiyim bir şey olmadı çok şükür. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAĞCILAR TEM OTOYOLUNDA YAN YATAN KAMYONETTEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU - Haberler
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