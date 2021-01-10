BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA: 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA: 1 YARALI

10.01.2021 08:07 | Son Güncelleme: 10.01.2021 08:11
BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA: 1 YARALI

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza 07.00 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde meydana geldi. İddialara göre 34 ZT 3867 plakalı Kemal Pınar (34) yönetimindeki otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce bariyerlere çarptı daha sonra şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan Kemal Pınar araç içerisinde sıkıştı. Kazadan bir süre sonra aynı yerde 34 GM 5797 plakalı Ayhan Toplu (45) yönetimindeki araçta bariyerlere vurarak kaza yaptı. İhbar verilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Kemal Pınar'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından Pınar, sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa konuldu. Hastaneye kaldırılan Pınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle iki araçta da hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü: -------------------Kazaya karışan araçtan görüntü-Araç içerisinde sıkışan vatandaş-İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmaları-Genel ve detaylar

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Prens William Seren Serengil
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Hisarcık Jandarma Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAĞCILAR TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA: 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 08:11:50. #1.14#
title