Bağcılar Otocenter'de kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - Haberler
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Bağcılar Otocenter'de kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bağcılar Otocenter'de kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bağcılar Otocenter'de kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Otocenter'de kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler

Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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