Bağcılar Otocenter'de kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Bağcılar Otocenter'de kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.
BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Otocenter'de kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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