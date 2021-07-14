Bağcılar kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 İstanbul Bağcılar kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede?

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu ilçelerden birisi de Bağcılar oldu. Peki, Bağcılar kurban kesim yerleri nerededir? Bağcılar kurban satış noktaları belli oldu mu? Bağcılar kurbanlık kesim bölgeleri! Bağcılar'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Bağcılar kurban kesim yeri adres ve iletişim bilgileri var mı?

Bağcılar kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Bağcılar kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Bağcılar kurbanlık kesim yerleri 2021! Bağcılar kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim adres bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

BAĞCILAR KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Bağcılar kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine ve adreslerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

TUNCAY YAŞAR 15 TEMMUZ MAH. 1486 (7.) SK. NO:65

BALABEY KARAGÖZ DEMİRKAPI MAH. BAĞCILAR ASFALTI YOLU NO:83

YAVUZ KARAGÖZ DEMİRKAPI MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:1

KAMBUR OTOPARK- EŞREF KAMBUR DEMİRKAPI MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:28

HÜSEYİN HASPOLAT FATİH MAH. 1745 (21/1) SK. NO:9

"ADOX OTOPARK ADNAN ÇAKIR - MİKAİL ÇAKIR" FATİH MAH. CAMİİ CAD. İLE VELİOĞLU CAD. KÖŞESİ

MURAT KARABIÇAK GÖZTEPE MAH. KARANFİL CAD. NO:46/B

İBRAHİM NURÇİN BEDİRHAN OTOPARK VE OTO YIKAMA GÜNEŞLİ MAH 1347 SK. FAHRETTİN PAŞA CAMİİ ALTI

MEHMET ALİ KARAASLAN GÜNEŞLİ MAH. 1297 SK. NO:8

ŞENOL MARBEL MORVEL OTO YIKAMA MAHMUTBEY MAH HALKALI CAD NO:18

CENGİZ (ZEYDİN) SÖYLEMEZ YAVUZ SELİM MAH. 1046 (26/2A) SK. NO:14 YANI

KENAN YILDIRIM (LAYIK OTOPARK) YENİGÜN MAH. 612 (4.) SK. NO:18

FATİH OĞUZ YILDIZTEPE MAH. 539 (35/16A) SK. NO:21

ŞABAN KANIK HUZUR OTO YIKAMA YÜZYIL MAH. 2227 (74) SK. NO:9/1

MUSTAFA AYDIN 15 TEMMUZ MAH HALKALI CAD. NO:53/1

ABDULKADİR YILDIRIMER GÖZTEPE MAH MASLAK CAD 2324 (MAHİR) SK.NO:2/4

BAHATTİN TEKİNER MEYDAN GARAJ OTOPARK VE OTO YIKAMA GÜNEŞLİ MAH 1249 SOK. NO:11

İSMAİL ÇAĞLAYAN KAZIM KARABEKİR MAH. 338(2/15) SK NO:20

FERHAT KILIÇ 15 TEMMUZ MAH. 1476 ( FIRAT ) SK. NO:1

İBRAHİM SOFU ARAZ OTO YIKAMA BAĞLAR MAH. 1 SK. NO:17/2

SELİM TUNÇ - YUSUF TUNÇ FATİH MAH. VELİOĞLU CAD. NO:124

MEHMET ALİ KARAASLAN UMUT OTO YIKAMA GÖZTEPE MAH. İNÖNÜ CAD. NO:102

BAHADIR YASİN SOYLU BES OTO YIKAMA GÖZTEPE MAH. İNÖNÜ CAD. NO:72/A

İSMAİL KAVUK ÖZ OTOPARK VE OTO YIKAMA GÜNEŞLİ MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:6

CİHAT CANPOLAT KARADENİZ OTO YIKAMA GÜNEŞLİ MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. 1349 SK. NO:29

FATİH DİK KULOĞLU OTOPARK GÜNEŞLİ MAH. ÜSKÜP CAD. 1303 SK. NO:16

ABDULKADİR BİLGEN ZİRVE OTO YIKAMA GÜNEŞLİ MAH. ÜSKÜP CAD. 1311 SK. NO:1

SEBAHATTİN ÇİÇEK KAZIMKARABEKİR MAH. 327 (8/1-D) SK.NO:8

RECEP ALTINTAŞ KİRAZLI MAH. 1054 ( SUZAN ) SK. NO:6

VEYSİ BAĞCI VEYSİ OTOPARK KİRAZLI MAH. MEVLANA CAD. 1236 SK. NO:2

KEMAL ÖZLER ÖZLER OTO YIKAMA MAHMUTBEY MAH. 2500 SK. NO:9

HÜSEYİN FİDAN FDN OTO YIKAMA MAHMUTBEY MAH. HACI BOSTAN CAD. NO:28

NASİR DEMİRCİ EBUBEKİR OTOPARKI MERKEZ MAH. ESENLER CAD. NO:48/2

AHMET ZİYAEDDİN GÜMÜŞHANEVİ CAMİİ OTOPARKI CAMİ DERNEK BAŞKANI İBRAHİM ARSLAN YAVUZSELİM MAH. 1016 (26/12F) SK. NO:4

CİHAN AKKOYUN VİP OTOPARK VE OTO YIKAMA YENİ MAH. 1590 SK. NO:2

MAHSUN ÖLALMIŞ ARAS OTOPARK VE YIKAMA YÜZYIL MAH. MATBAACILAR CAD. NO:11

DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

BAĞCILAR KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

Diyanet'in resmi web sitesine göre ilçe sınırları içerisinde kurban satış yeri bulunmamaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.