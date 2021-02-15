Bağcılar Kaymakamı evlendirilen evsiz çifte konuk oldu

Osman BAKIR/ Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın evlenmelerine vesile olduğu evsiz çifti, Bağcılar Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen evde, ziyaret etti. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da çifti telefonla arayarak tekrardan mutluluklar diledi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışmaları kapsamında otelde kalan vatandaşları ziyareti esnasında evlenmek istediklerini belirtmelerinin ardından Merve-Hüseyin çiftinin nikah işlemleri başlatılmış ve çift İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahitliğinde evlenmişti. Nikahı kıyılan çifte ayrıca Bağcılar'da ev tutulmuş, 1 yıllık kira masrafı ve ev eşyaları Bağcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilmişti. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan bugün çifti evlerinde ziyaret etti.

"ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyarette konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Hüseyin kardeşimle Merve kardeşimi 10 gün önce Valimiz Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun şahitliğinde evlendirmiştik. Valiliğimizin projesinde malum değişik ilçelerde valiliğimiz koordinesinde otellerde misafir ediyoruz. Otelde misafir ettiğimiz sıralarda evlenmek istediklerini bize beyan ettiler. Güzel bir evlilik oldu. Bugün de buraya ziyarete geldik. Gayet güzel oldu. Biz de çok mutluyuz. Çünkü böyle bir şeye vesile olduk. Allah razı olsun sayın valimizden sayın bakanımızdan. Kardeşlerimizin güzel bir gününü görmek çok güzel. Özellikle dışarıda kar yağarken daha önce evsiz olan iki kardeşimizi ev sahibi yapmak, devletimizin sıcak elini uzatmak gerçekten hepimiz için büyük bir gurur. Ben burada ikisine de ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu çiftimiz diğer vatandaşlarımıza da örnek olacaklar. Çünkü herkesin bir hikayesi var. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Bana olmaz diye herhangi bir şey yok. Hayatta herkese ker şey olabilir. Biz diğer kardeşlerimize de bu noktada elimizi uzatmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"Damat Hüseyin Çetin, "Sayın valim sayın kaymakamıma içtenlikle teşekkür ederim. Ben uzun bir tedavi sürecinden geçtim. Bu arada Merve ile tanıştık. Evlenmek istiyorduk fakat imkansızlıktan dolayı evlenemedik. Sayın Valimizin çalışması sonucunda bizi otele yerleştirdiler. Orada sayın valimizle tanıştık. Bize yardımcı oldular. Bizi evlendirdiler, evimiz tuttular. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Gelin Merve Çetin ise, "Öncelikle valimize ve kaymakama teşekkür ediyorum. Ben de Hüseyin ile tanıştığım için çok mutluyum. Böyle güzel bir işe imza attığımız için de gerçekten çok mutluyum" şeklinde konuştu. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da çifti telefonla arayarak tekrardan mutluluklar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı