Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan İSTOÇ'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İş yeri alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Bağcılar'da İSTOÇ'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşandı. Yangından dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sağlık ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı beklerken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.