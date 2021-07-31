Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı
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Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı

İSTANBUL - Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı. Elektrik direği yola devrilirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı
Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı
Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı
Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı - Haberler
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