Bağcılar'da yüzme havuzları yeniden açıldı
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Bağcılar'da yüzme havuzları yeniden açıldı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 3 ay önce kapatılan Bağcılar Belediyesi'ne bağlı 8 kapalı yüzme havuzu, yeni normalleşme süreciyle faaliyetlerine başladı.

Bağcılar'da yüzme havuzları yeniden açıldı
15.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:44

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 3 ay önce kapatılan Bağcılar Belediyesi'ne bağlı 8 kapalı yüzme havuzu, yeni normalleşme süreciyle faaliyetlerine başladı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, hijyen önlemlerinin üst seviyede olduğu ve kapasitesi yarı yarıya düşürülen havuzlarda gençlerin ilk kulaçlarını atmanın mutluluğunu yaşadığı belirtildi.

Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren 8 kapalı yüzme havuzunun, 16 Mart'ta kapatıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığının yayınladığı kurallara uygun şekilde dezenfekte edilen ve temizlenen havuzlar, bugün yeniden açıldı. Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe Mahallelerindeki 8 kapalı havuza ilk günden yüzmeye meraklılar akın etti. Havuza gelenler kapıda dezenfektan ve ateş ölçerle karşılanıyor. Kapasiteleri yüzde 50'ye düşürülen havuzlarda, çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlendi. Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlaması yapıldı. Kullanıcılar, yüzme havuzuna girmeden önce duş alıp el, ayak dezenfeksiyonu yapıyor. Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken dolaplar her kullanımdan sonra temizleniyor. Kovid-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmasına izin verilmiyor."

Havuzlardan lisanslı ve milli sporcular ile 20 yaş üzeri 65 yaş altı yüzme bilenlerin yararlanabildiği belirtildi.

Açıklamada, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın, "Bütün tedbirlerimizi aldıktan sonra havuzlarımızda yüzme faaliyetlerini başlattık. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızdan tek isteğim, sevdiklerimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım." ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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