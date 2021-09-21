Bağcılar'da yeni doğan bebeğini elleriyle boğan kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Bağcılar'da yeni doğan bebeğini elleriyle boğan kadın hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da, evlilik dışı ilişkisinden 6 aylık hamile olduğu iddia edilen Merve Cemiloğlu, bebeğini düşürmek için ilaç kullanarak kendi imkanlarıyla doğum yaptı.

BAĞCILAR'da, evlilik dışı ilişkisinden 6 aylık hamile olduğu iddia edilen Merve Cemiloğlu, bebeğini düşürmek için ilaç kullanarak kendi imkanlarıyla doğum yaptı. Doğumun ardından ölmediğini fark ettiği bebeğini elleriyle boğan Cemiloğlu, bebeği poşete koyarak evinin çevresindeki boş bir alana sakladı. Durumun anlaşılması üzerine ailesi tarafından polise ihbar edilen Merve Cemiloğlu, gözaltına alınmasının arından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde rahatsızlanan Merve Cemiloğlu, hastanede doğuma bağlı olarak geçirdiği komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 13 Eylül'de, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 23 yaşındaki Merve Cemiloğlu, evlilik dışı ilişkisinden 6 aylık hamile olduğu sırada, bebeğini düşürmek için ilaç kullandı. İlacın etkisiyle, evinde kendi imkanlarıyla doğum yapan Cemiloğlu, yaşadığını fark ettiği bebeğini elleriyle boğarak öldürdü. Daha sonra bebeği bir poşete koyarak evinin çevresindeki boş bir alana sakladı. Bir süre sonra durumu fark eden ailesi, Merve Cemiloğlu'nu polise ihbar etti. Boğaz ağrısı şikayetiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Cemiloğlu, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOĞUMUN ARDINDAN ANNE HAYATINI KAYBETTİ Geçen Pazar günü, kaldığı cezaevinde rahatsızlanan Cemiloğlu, doğuma bağlı olarak geçirdiği komplikasyonlar sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün gece, defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.


Bağcılar'da yeni doğan bebeğini elleriyle boğan kadın hayatını kaybetti

Bağcılar'da yeni doğan bebeğini elleriyle boğan kadın hayatını kaybetti

Bağcılar'da yeni doğan bebeğini elleriyle boğan kadın hayatını kaybetti

Bağcılar'da yeni doğan bebeğini elleriyle boğan kadın hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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