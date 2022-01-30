Bağcılar'da yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 2'si yatalak 8 kişi, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

6 kişi ayakta tedavi edilirken, yatalak 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.