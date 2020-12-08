Son dakika haber! Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

08.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:18

Son dakika gelişmesine göre Bağcılar'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilo 540 gram bonzai ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilo 540 gram bonzai ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaklaşık 10 gün süren fiziki çalışmanın ardından 8 Aralık'ta adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 62 kilo 540 gram bonzai, 30 kilo 400 gram kubar esrar, 6 kilo 620 gram bonzai yapımında kullanılan madde, 7 gram eroin, 2 hassas terazi, 20 litre aseton ele geçirildi.

Adreste bulunan Hakan G. ve Mertcan D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber! Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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