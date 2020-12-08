Son dakika haber! Bağcılar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Bağcılar'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilo 540 gram bonzai ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.