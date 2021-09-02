Bağcılar'da korku dolu anların görüntüleri çıktı! Tartıştığı taksicinin arkasından kurşun yağdırmış
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Bağcılar'da korku dolu anların görüntüleri çıktı! Tartıştığı taksicinin arkasından kurşun yağdırmış

Bağcılar'da korku dolu anların görüntüleri çıktı! Tartıştığı taksicinin arkasından kurşun yağdırmış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Bağcılar'da önceki gün korkutan dakikalar yaşandı. Bugün görüntüleri ortaya çıkan olayda bir şahsın, tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından dakikalarca kurşun yağdırdı görülüyor.

Bağcılar'da önceki gün gündüz saatlerinde vatandaşları panikleten bir olay yaşandı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, tartıştığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırdı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOLCU OLARAK BİNDİLER

Dün saat 15.40 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde cadde üzerinde iddiaya göre, 2 kişi yolcu olarak bindikleri takside şoför ile tartıştı. Tartışmanın ardından araçtan inen 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla aracı ile yoluna devam eden taksici doğru ateş etti.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Taksici şans eseri yaralanmadan olay yerinden ayrılırken, silahlı saldırgan tabancasını tekrar doğrulttu ancak bu sefer ateş etmedi. Cadde ortasında korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da korku dolu anların görüntüleri çıktı! Tartıştığı taksicinin arkasından kurşun yağdırmış
Bağcılar'da korku dolu anların görüntüleri çıktı! Tartıştığı taksicinin arkasından kurşun yağdırmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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