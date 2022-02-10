Bağcılar'da Sultan 2. Abdülhamid Han düzenlenen programla anıldı

Sultan 2. Abdülhamid Han, vefatının 104. yılında Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan tarihçi-yazar Dr. Ahmet Anapalı, Sultan 2. Abdülhamid'i farklı yönleriyle anlattı.

Abdülhamid Han'ın çok başarılı bir yönetici olduğunu belirten Anapalı, "16 yaşındayken şirket kurdu. O yaşta şirket sahibi olmuştu. Padişah tahtına oturduğunda dünyanın en zenginlerinden biriydi. Padişahlık sürecinde fakirleşti. Derler ki padişah olmasaydı o hızla servetini katlasaydı on yıl sonra dünyanın en çok parası olan adam olacaktı." dedi.

Abdülhamid Han'ın sıradan bir kişi olmadığını dikkati çeken Anapalı, "Biraz batı biraz doğu formatında eğitim almış bir insandı. 3 yabancı dil biliyordu. Sherlock Holmes romanları okurdu. Yabancı romanları orijinal dilinde okurdu. İbadete çok düşkün bir adamdı." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Anapalı, katılımcıların sorularını da yanıtladı.